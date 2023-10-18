В Оренбурге отказались от возвращения к прямым выборам главы города

В Оренбурге в очередной раз отказались от возвращения к прямым выборам главы города. Такое решение приняли депутаты законодательного собрания региона.

Инициатива по возвращению выборы главы Оренбурга под большой избирательный цикл, в ходе которого в регионе будут выбирать президента, губернатора, депутатов Госдумы РФ, горсовета и законодательного собрания, принадлежала представителям ЛДПР. Проект также был поддержан членами КПРФ. Коммунисты отметили, что вопрос прямых градоначальника остро стоит в двух крупнейших городах региона: Оренбурге и Орске

Проект в итоге был отклонен большинством голосов, депутаты от «Единой России» его не поддержали.

Претендентов на пост главы Оренбурга выбирает специальная комиссия, после чего кандидатуру мэра должны одобрить депутаты горсовета. За последние шесть лет в областном центре сменилось пять градоначальников.

Андрей Сазонов