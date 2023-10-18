В Челябинске суд арестовал депутата Виталия Паутова и его сообщника

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу депутату городской думы Виталию Паутову и предпринимателю Алексея Алексеенко, которые обвиняются в посредничестве в даче взятки сотрудникам мэрии (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Они будут находится в следственном изоляторе как минимум до 16 декабря. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Депутата и директора ООО «Производственный координационно-консультационный центр „Челябинскавтотранс“» задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области 17 октября.

По версии следствия, с сентября 2017 года по июль 2020 года Виталий Паутов и предприниматель выступили посредниками при передаче взятки в сумме 2 млн руб. от руководителя строительной компании сотрудникам администрации Челябинска за выдачу незаконного разрешения на строительство многоэтажного дома.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле этого года сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-мэра по градостроительству Владимира Слободского. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, с марта 2018 года по февраль 2019-го заместитель главы Челябинска утвердил разрешение на строительство многоквартирного дома на улице Сулимова для ООО «Челябинскавтотранс», достоверно зная, что у компании нет законных оснований на право распоряжения земельным участком.

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