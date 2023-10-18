Еще одна партия бойцов из Удмуртии отправилась на переподготовку

Очередная партия новобранцев из Удмуртии отправилась в воинские части на переподготовку. Они будут служить по контракту в Вооруженных Силах России. Как сообщает пресс-служба главы и правительства, отправка прошла 17 октября.

Новобранцев в воинские части повезли централизованно на автобусе, их провожали родные и друзья. После переподготовки бойцов ждет распределение по местам дальнейшей службы.

Служить по контракту могут лица от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья. Перед заключением контракта с Минобороны РФ кандидат проходит медицинское обследование, собеседование и тестирование у психолога.