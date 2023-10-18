В Ялте на три месяца закрыли канатную дорогу по решению суда

В Ялте по решению суда была приостановлена работа канатной дороги в поселке городского типа Кореиз. Об этом сообщила пресс-служба Управления Ростехнадзора Крыма.

По данным ведомства, оператором дороги выступает компания «Крыммосмед». В ходе проверки были выявлены нарушения требований обеспечения безопасности пассажиров.

«Установлено, что не проводится периодическое техническое освидетельствование ОПО»,— говорится в сообщении.

По факту нарушений возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Материалы дела рассмотрел Ялтинский городской суд.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Крыммосмед» зарегистрировано в 2004 году в Ялте. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания является основной для предприятия. Организация принадлежит Александру Камару (56,7% доли в УК) и Сергею Гаврилову (43,3%). Сведения о финансовой отчетности компании не указаны.

Анастасия Донскова

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