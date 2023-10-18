Ресторан Ivory Garden в центре Петербурга закрыли на проверку после отравлений

Ресторан Ivory Garden, расположенный на 8-ой Советской улице в Санкт-Петербурге, временно приостановил работу после жалоб посетителей на отравления. Сообщение было опубликовано на странице заведения в Instagram (признана экстремистской и запрещена в России).

Управляющая рестораном рассказала «Фонтанке», что 18 октября ресторан закрыли на проверку после того, как два посетителя отравились. Руководство приняло решение провести лабораторные анализы самостоятельно, без привлечения специалистов Роспотребнадзора. Там планируют проверить продукты и персонал.

Жалобы на ресторан появились в соцсетях и на странице заведения в 2ГИС. Публикации о ресторане появились у популярных блогеров. По информации «Фонтанки», сейчас в больнице имени Боткина проходят лечение три человека, отравившихся в Ivory Garden. Отравившимся ставят диагноз сальмонеллез.

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