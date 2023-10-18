Роспотребнадзор призвал приостановить работу общепита в Казани на выходные

Управление Роспотребнадзора по Татарстану призвало приостановить работу предприятий общепита в Казани в ближайшие выходные в связи с отключением водоснабжения. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Воду отключат с 19:00 20 октября до 12:00 22 октября. Под отключение попадают дома в Авиастроительном, Ново-Савиновском и Кировском районах. Всего воду отключат в 1,7 тыс. многоквартирных и в 10 тыс. частных жилых домах, а также в 124 детсадах, 69 школах, 12 объектах здравоохранения и 29 гостиницах. Работы связано с реконструкцией Горьковского шоссе.

По данным ведомства, при работе предприятий общепита на привозной воде вода должна быть питьевого качества. Именно поэтому Роспотребнадзор рекомендует приостановить деятельность до восстановления водоснабжения, хотя прямого запрета работы в данный момент нет.

"Ъ-Казань"