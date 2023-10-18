В Татарстане число безработных сократилось до 5,5 тысяч человек

Количество безработных в Татарстане достигло рекордно низкого уровня и составило менее 5,5 тыс. человек, что на 5 тыс. человек меньше, чем годом ранее. Об этом на заседании в Госсовете республики сказал первый замглавы Минэкономики региона Олег Пелевин.

«Важнейшим фактором обеспечения прогноза социально-экономического развития является обеспеченность кадрами»,— отметил господин Пелевин.

Всего работодатели Татарстана в данный момент предлагают 44 тыс. вакансий.

Также, по словам Олега Пелевина, в регионе на 8,5 тыс. человек сократилось число иностранных трудовых мигрантов.

"Ъ-Казань"