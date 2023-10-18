Пчеловоду в Башкирии не удалось отсудить более 1 млн рублей за гибель пчел

Владельцу пасеки в деревне Кызылташ Кугарчинского района Талгату Рахмангулову не удалось взыскать 1,1 млн руб. убытков за гибель 66 из 100 пчелосемей в результате химической обработки лесов от непарного шелкопряда. Уфимский райсуд, а затем Верховный суд Башкирии отказали пчеловоду в удовлетворении требований. Ответчиками были привлечены администрация Кугарчинского района, ООО «Авиахим-юг», Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Башкирии, ООО «Гард-сервис».

Установлено, что в 2021 году распоряжением главы республики был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым размножением очагов непарного шелкопряда. Центр предупреждения и тушения лесных пожаров, «Авиахим-юг» и «Гард сервис» заключили госконтракты на услуги по химической обработке лесов на территориях Баймакского, Зианчуринского, Зилаирского, Кананикольского, Кугарчинского, Хайбуллинского лесничеств.

Талгат Рахмангулов, отмечено в материалах дела, был проинформирован о планируемой обработке лесов, поставил свою подпись под соответствующим оповещением. В связи с чем суды сочли, что вина ответчиков в гибели пчел на пасеках истца не доказана.

Наталья Балыкова

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