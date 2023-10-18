Двоих нижегородцев обвиняют в мошенничестве при работе по контракту с РЖД

Во Владимирской области в суд передано дело по обвинению в мошенничестве двух нижегородцев, один из которых является сотрудником ОАО «РЖД», а второй — директором коммерческой организации.

Как сообщает владимирское управление СК РФ, коммерческая компания, которой руководил один из обвиняемых, в 2021-2022 годах выполняла строительно-монтажные работы на пяти железнодорожных переездах. Сотрудник РЖД обязан был контролировать исполнение работ и принять их.

Компания-подрядчик не выполнила часть предусмотренных сметой работ по прокладке кабелей на двух переездах. Общая стоимость невыполненных работ составила 335 тыс. руб. Тем не менее, представитель РЖД подписал документы о выполнении работ по договору в полном объеме. На основании этих документов РЖД оплатило подрядчику полную стоимость на 21 млн руб.

Причиненный ущерб возмещен фигурантами в полном объеме. На автомобиль одного из них судом наложен арест. Собранные доказательства признаны достаточными для направления уголовных дел в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Репин