«Проведение аукциона под желаемого исполнителя требует большего искусства»

На Кубани в первом полугодии 2023 года были признаны несостоявшимися 54% процедур определения поставщика по госзакупкам на нужды края конкурентными способами. Всего не состоялись 15,3 тыс. процедур на общую сумму 47,5 млрд руб. Сведения об этом содержатся в аналитическом отчете департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского края. Статистику комментирует эксперт в области госзакупок юрист Александр Сыс.



Александр Сыс

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«Такой объем несостоявшихся торгов через конкурентные процедуры — это больше чем много. При этом обращает на себя внимание очень большое количество контрактов, заключенных с единственным поставщиком после того, как торги, проведенные в рамках конкурентных процедур, были признаны несостоявшимися (54%). По сути, более половины конкурентных процедур перетекли во внеконкурентную закупку у единственного поставщика.

Мне кажется, это может означать, что сейчас контрактные службы по каким-то причинам не могут провести желаемого участника в статус победителя с первой процедуры и соблюсти план-график.

Похоже на то, что они шли по упрощенному пути: вначале проводились конкурентные процедуры, которые по тем или иным причинам не состоялись, а потом по этим лотам проводили закупку у единственного поставщика (закон это позволяет). Конечно, это более надежно, если есть цель отдать закупку нужному исполнителю, хотя это двойная работа, которая занимает много времени. Проведение аукциона или конкурса под желаемого исполнителя требует большего искусства».

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