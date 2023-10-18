Прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-главврачу Ишимбайской больницы

Ишимбайский городской суд оправдал бывшего главного врача Ишимбайской больницы Валерия Шапочкина, который обвинялся в нарушении равенства прав и свобод человека (ст. 136 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, в феврале 2022 года руководитель больницы незаконно уволил троих фельдшеров за их активную деятельность в профсоюзной организации. Позднее медики были восстановлены на работе решением суда.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», медики были уволены на следующий день после начала «итальянской забастовки».

Прокуратура намерена обжаловать приговор суда.

Майя Иванова

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