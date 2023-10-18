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С 21 октября поезд между Ростовом и Азовом начнет ходить ежедневно по вечерам

Поезд №6032/6031, курсирующий между Ростовом-на-Дону и Азовом в вечернее время, начнет ходить не только по будням, но и по выходным. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Состав будет отправляться из Ростова в 19:20, прибывая в Азов в 20:23. Обратно он будет отбывать в 20:57, с конечной остановкой в Ростове в 21:56. В пути поезд будет делать остановки на станциях Заречная, 352 км, Электродепо, Батайск, 3 км, Стройдеталь, Весна (12 км), Кулешовский, 23 км, Красногоровка.

Анастасия Назарова

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