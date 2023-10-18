Петербурженка отсудила у ТЮЗа 250 тыс. рублей за сломанные в театре ребра

Суд в Петербурге взыскал с Театра юного зрителя им. А.А. Брянцева 250 тыс. руб. в пользу 69-летней петербурженки, которая во время рассадки зрителей оступилась и сломала себе два ребра, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Исполнение судебного решения руководством театра проконтролирует районная прокуратура.

С иском в суд обратилась прокуратура Адмиралтейского района Петербурга, которая потребовала от театра возместить затраты на лечение и компенсировать причиненный моральный вред. В пресс-службе уточнили, что потерпевшая в силу преклонного возраста не имеет возможности защитить свои права в суде.

В прокуратуре установили, что 11 февраля 2023 года женщина пришла в ТЮЗ им. Брянцева на спектакль «Плыл кораблик белопарусный». Во время рассадки зрителей из-за плохой освещенности она оступилась и упала. Пострадавшую доставили в больницу, где ей диагностировали переломы двух ребер. Руководство театра заявило, что отключение света было предусмотрено сценарием спектакля и отказалось от каких-либо компенсаций. После этого петербурженка обратилась с заявлением в прокуратуру.

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