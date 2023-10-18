Количество рецидивов уголовных преступлений в Удмуртии сократилось на 6%

В Удмуртии по итогам 9 месяцев 2023 года сократилось число повторно привлеченных к уголовной ответственности лиц на 14,7%. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Всего было зарегистрировано почти 5 тыс. рецидивистов. Количество преступлений, совершенных ранее привлекавшимися к уголовной ответственности лицами, снизилось на 6,3% до 7,2 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Наибольшее снижение произошло в Малопургинском, Игринском районах республики и в Глазове.

Отмечается, что принятыми мерами удалось повысить эффективность индивидуальной профилактической работы с лицами, ранее совершавшими преступления.