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В Свердловской области 19 октября ожидаются мокрый снег и порывы ветра до 17 м/c

На территории Свердловской области в четверг, 19 октября, ожидается ветер 5-10 м/с. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, местами порывы ветра могут составить до 17 м/с.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным Уральского гидрометцентра, ночью 19 октября на территории региона температура составит -1°…+4°, а днем — +2°…+7°. Будет облачно с прояснениями, местами ожидается дождь и мокрый снег.

В пятницу, 20 октября, ночью будет -2°…+3°, а днем — +3°…+8°. Будет также переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. На юге региона и в отдельных районах — умеренный. Ветер 3-8 м/с.

Полина Хабарова

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