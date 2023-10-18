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Коммерсантъ FM
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В Уфе начался суд над башкирской националисткой за призывы к дезертирству

Кировский райсуд Уфы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 57-летней башкирской националистки Рамиле Галим (внесена в список террористов и экстремистов; ранее носила фамилию Саитова). Она обвиняется в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). Санкции по этой статье предусматривают до шести лет лишения свободы.

Как сообщил в суде помощник прокурора Кировского района Уфы Ильдар Тактамышев, умысел на совершение преступления у подсудимой возник с 21 сентября по 11 ноября 2022 года, когда она, испытывая «враждебно-негативное» отношение к власти, решила записать двухминутное видеообращение, в котором обратилась к мобилизованным на СВО с просьбой о дезертирстве. Ролик Рамиля Галим опубликовала на своем YouTube-канале.

Рамиля Галим вину не признала. «Где признаки состава преступления? Мобилизованные же не являются военнослужащими»,— заявила она в суде.

В ноябре 2021 года, как сообщал «Ъ-Уфа», Рамиля Галим была признана виновной в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Приговор — три года лишения свободы в колонии-поселении. В августе 2022 года она освободилась из заключения.

Венера Хисамова, Уфа

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