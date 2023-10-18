Курганец осужден за поджог соседского дома фейерверком

В Кургане суд вынес приговор местному жителю, устроившему пожар у соседей в результате неудачного запуска фейерверка. Ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работа, а также взыскана сумма материального и морального ущерба в размере 2,6 млн руб., сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что 1 января 2023 года в микрорайоне Храпово в Кургане местный житель запускал фейерверки возле своего дома. Один из зарядов упал и взорвался на соседской территории. В результате начался пожар, уничтоживший жилой дом, гараж, надворную постройку и имущество на нескольких участках. Общий размер ущерба, причиненного соседям, превысила 2,6 млн руб.

Мировой судья признал 43-летнего курганца виновным по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное по неосторожности). Приговор в законную силу не вступил.

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