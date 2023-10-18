«Россети Тюмень» направили более 11 млн рублей на обеспечение светом 9 образовательных и культурных учреждений

С начала года «Россети Тюмень» присоединили к электросетевой инфраструктуре 4 школы, 2 дошкольных учреждения и 3 дома культуры в Тюменской области. Для электроснабжения социально значимых объектов энергетики выдали почти 1 000 кВт мощности. На эти цели компания направила свыше 11 млн рублей.



Подключенные к свету объекты расположены в Тюменском, Тобольском, Казанском, Нижнетавдинском, Упоровском и Ялуторовском районах. В селе Петелино свет провели в Центр культуры и досуга вместимостью 150 человек, возводимый по нацпроекту «Культура». В Крашенинино благодаря установленной трансформаторной подстанции мощностью 500 кВА электричество появилось в новой школе на 40 учащихся. В Успенке обеспечено надежное электроснабжение детского сада, а в деревне Овсянникова – строящегося школьного корпуса. В результате выполненных работ посещать культурно-досуговые мероприятия и обучаться в комфортных условиях смогут более 700 детей и взрослых.

На энергообъектах установлены интеллектуальные приборы учета с функцией дистанционной передачи данных, которые будут контролировать параметры качества электрической энергии в социальных учреждениях.

Технологическое присоединение к сетям – одна из приоритетных задач крупнейшего электросетевого предприятия Тюменского макрорегиона. В зоне особого внимания компании «Россети Тюмень» – электроснабжение новых социально значимых объектов, строящихся по федеральным целевым программам и в рамках нацпроектов. Эта работа способствует улучшению качества жизни населения и социально-экономическому развитию территорий.

АО «Россети Тюмень»