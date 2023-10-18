Воронежский авиазавод остался без света из-за короткого замыкания

На воронежском авиазаводе (филиал ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина») произошел «технический сбой в подаче электроэнергии с коротким замыканием в главной понижающей подстанции». Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе предприятия и добавили, что при отключении электричества никто не пострадал.

«Дежурные бригады выполняют ремонтные работы. Подачу электроэнергии планируется возобновить в кратчайшие сроки», — сказали представители авиазавода.

Местные жители сообщили «Ъ-Черноземье», что отключение света произошло еще вечером 17 октября. Погасло освещение взлетной полосы аэродрома предприятия и ближайшего гаражного кооператива.

О визите премьер-министра Михаила Мишустина на воронежский авиазавод — в материале «Ъ-Черноземье» «Дело теперь за вами».

Егор Якимов

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