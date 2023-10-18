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Коммерсантъ FM
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«Больше всего районов без первичного жилья находится на юге»

Светлана Бардина — о соотношении количества новостроек в столичных локациях

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в каких районах Москвы практически нет возможности приобрести новую квартиру от застройщика.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Строительство новых жилых и апарт-комплексов сегодня ведется во всех московских округах — и в старых границах столицы, и новых. Но не во всех районах. Почти 20% из них не могут предложить потенциальным покупателям первичную жилую недвижимость на своей территории. Почти в 30 из 125 районов города строящиеся дома и новостройки отсутствуют вовсе.

По данным специалистов компании «Бест-Новострой» самый низкий уровень обеспеченности новостройками в Зеленограде, а самый высокий — в Центральном административном округе. И это единственный в Москве округ, в каждом районе которого возможно подобрать вариант в сегменте первичной жилой недвижимости.

В рамках количественного исследования изучены все районы Москвы в старых ее границах. Учитывалось лишь наличие строящихся объектов, как с квартирами, так и с апартаментами. Количество вариантов в реализации при этом не учитывалось.

Самое значительное число районов без первичного жилья насчитывается на юге города — сразу шесть. Во всех остальных округах, за исключением ЦАО, количество районов без первичных площадей варьирует в диапазоне от одного до пяти.

Если же рассматривать округа по соотношению районов с новостройками и без них, самый низкий уровень обеспеченности новостройками демонстрирует Зеленоградский округ: в трех из пяти его районов нет строящихся жилых метров.

В районах, где в реализации нет первичных площадей, потенциальные покупатели решают свои жилищные вопросы либо за счет вторичного жилья, либо подбирают варианты в других локациях, отмечают брокеры. Зачастую такого жилья нет либо в районах с плотной застройкой, либо там, где еще не освоены промзоны. Либо же в районе могут быть проекты, строящиеся в рамках программы реновации, в которых не ведутся продажи от девелоперов.

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