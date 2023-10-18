Удмуртия может помочь развитию переработки молока в Уганде

Перспективы сотрудничества Удмуртии и Уганды обсудили в Ижевске на встрече председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова и чрезвычайного и полномочного посла Уганды в РФ Мозеса Кизиге. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, премьер отметил, что Удмуртия уже имеет положительный опыт взаимодействия с этим африканским государством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«В 2021 году — рекордном для Удмуртии с точки зрения объемов экспорта — именно Уганда заняла первое место среди наших стран-партнеров по объемам ввоза товаров из нашего региона. Принятые против России санкционные ограничения в 2022 году стали мощным стимулом для выстраивания новых партнерств и укрепление связей. Поэтому сегодня в ходе встречи мы представили коллегам возможности местных производителей нефтяного оборудования, гидрооборудования, пневмооборудования, химической отрасли, пищевой промышленности»,— рассказал господин Семенов.

Делегация Уганды побывала на предприятии по переработке молока и заинтересовалась возможностью сотрудничества. В этой стране объемы производства молока в 6 раз превышают уровень внутреннего потребления, поэтому есть перспективы развития переработки, отмечается в сообщении.

«Я уверен, что наше взаимодействие может помочь Республике Уганда преодолеть те вызовы, которые стоят перед нами сегодня. Население нашей страны растет очень стремительно. Сейчас в республике проживает более 5 млн человек, 70% из которых – молодые люди. Всем им необходимы современное образование, медицина, социальные услуги. Наша проблема — это безработица. Открытие промышленных предприятий, отелей и туристических объектов в сотрудничестве с инвесторами Удмуртии будет, несомненно, способствовать ее решению»,— отметил господин Кизиге.

Стороны договорились проработать предложения и хотят организовать поездку предпринимателей Удмуртии в Уганду.

Добавьте «Ъ-Удмуртия» в Избранное в Новостях