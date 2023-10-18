Минкульт: фонды Нацмузея Татарстана не пострадали из-за сорванной ветром крыши

В Минкульте Татарстана «Ъ-Казань» сообщили, что 17 октября ураганным ветром была сорвана часть кровли над фондохранилищем Национального музея Республики Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минкульт Татарстана Фото: Минкульт Татарстана

«Несколько кровельных листов были частично оторваны от обрешетки, длина аварийного участка составила порядка 30 метров»,— пояснили в министерстве.

«В ходе инцидента никто не пострадал, угрозы экспозициям и фондохранилищам музея нет»,— заверили чиновники.

В минкульте также сообщили, что в «настоящее время проводятся оперативные ремонтные работы в местах повреждения кровли».

При этом в пресс-службе министерства отказались допустить фотокорреспондента «Ъ-Казань» в Нацмузей для съемок восстановительных работ, сославшись на то, что они происходят в крыле фондохранилища, куда посторонним вход запрещен.

Согласно данным на сайте Национального музея Татарстана, он располагает более 910 тыс. единиц хранения. Наиболее крупным является археологический фонд (свыше 270 тысяч единиц хранения), в том числе средневековые булгарские ювелирные изделия из серебра и золота, египетские и античные коллекции, предметы быта народов Дальнего Востока, Китая, Японии, Индии и др. Экспонатом музея является внутренний расписной саркофаг египтянки Ни-си-та-Уджат-ахет, изготовленный в Фивах во времена XXI династии (XI в. до н.э.). Нумизматическая коллекция составляет свыше 120 тыс. единиц — монеты, медали, бумажные денежные знаки различных государств и эпох. Письменный фонд насчитывает более 130 тыс. документов. В их числе тарханный ярлык (1523) хана Сахиб-Гирея периода Казанского ханства и знаменитые Моабитские тетради Мусы Джалиля.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"