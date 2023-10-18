Незабытое старое

По мере того как в городах становится все меньше места для застройки, растет интерес к редевелопменту и модернизации существующих зданий. Это и адаптация под новые функции, и просто визуальное переформатирование старой архитектуры. Разбираемся, на что сегодня делают упор в подобных проектах.

Трансформация исторического наследия с заботой об экологии

Стремление к устойчивому развитию — популярный в последнее время тренд, который пришел и в редевелопмент. Собственно, редевелопмент сам по себе вписывается в «зеленые» архитектурные тенденции: обновление наносит гораздо меньше ущерба окружающей среде, чем снос старых и строительство новых зданий. Агентство по охране окружающей среды США выяснило: новому энергоэффективному зданию требуется около 65 лет, чтобы компенсировать то количество энергии, которое было потрачено при сносе старого, находившегося на его месте.

Один из ярких примеров «зеленой» модернизации — The Mercury Store в Бруклине. Бывший литейный завод 1902 года постройки превратили в пространство для театральных артистов, а сам проект стал примером низкоуглеродного дизайнерского подхода. Например, использование новых материалов свели к минимуму — предпочтение отдали восстановлению старой древесины. Также дизайнеры применяли инновационные материалы, которые не оставляют углеродного следа в атмосфере,— например, многослойные клееные деревянные панели, или CLT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Mercury Store в Бруклине Фото: Naho Kubota Mercury Store в Бруклине Фото: Naho Kubota Mercury Store в Бруклине Фото: Naho Kubota Mercury Store в Бруклине Фото: Naho Kubota Следующая фотография 1 / 4 Mercury Store в Бруклине Фото: Naho Kubota Mercury Store в Бруклине Фото: Naho Kubota Mercury Store в Бруклине Фото: Naho Kubota Mercury Store в Бруклине Фото: Naho Kubota

Часто в исторических зданиях находят предметы, которые становятся элементами интерьера новых пространств. Многие знакомы с понятием апсайклинг — это экологичная альтернатива покупке или изготовлению чего-либо с нуля. Например, старую джинсовку можно заштопать и превратить в винтажный элемент гардероба. Также и с арт-объектами. Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» использовал оригинальный чертеж печи для обжига керамики 1937 года, чтобы создать зеркальное панно «Горн». Над произведением искусства размером 8 на 10 м художники-витражисты работали в течение трех месяцев. Панно точно передает масштаб старинного горна, что преобразило фасад одного из зданий квартала. Другое здание украшает отреставрированная вывеска 1920-х годов — «Керамико-плиточный завод». «Товарищество» также следует тренду на интеграцию природы в архитектуру: на крыше обустроили зеленую зону для йоги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Следующая фотография 1 / 15 Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров Московский лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» Фото: Дмитрий Можаров

Технологии как инструмент преображения

Поскольку старые здания вынуждены конкурировать с современными постройками, архитекторы ищут инновационные способы их оживить. Для этого используют технологии, которые не только придают уникальный внешний вид, но и создают новый пользовательский опыт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Whitacre Tower в Далласе Фото: Raymond Boyd / Getty Images Whitacre Tower в Далласе Фото: Roberto Machado Noa / LightRocket / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Whitacre Tower в Далласе Фото: Raymond Boyd / Getty Images Whitacre Tower в Далласе Фото: Roberto Machado Noa / LightRocket / Getty Images

Небоскреб Whitacre Tower в Далласе — штаб-квартира AT&T, крупнейшей в мире телекоммуникационной компании. Когда-то здесь не было ничего, кроме бетона. Сейчас площадь перед ним — Discovery District — превратили в точку притяжения туристов и культурный центр. Восьмиэтажный светодиодный экран на фасаде — пример цифрового искусства на городских улицах. Арт-инсталляция «Глобус» с зеркальной поверхностью отражает окружающие здания. Площадь плавно переходит в вестибюль небоскреба: внутри посетителей встречает мультимедийное пространство от пола до потолка.

Смешанный редевелопмент — для удобства жителей и создания городских комьюнити

Преобразование старых объектов выходит за рамки архитектуры — сегодня это трансформация территорий. Акцент делают на создание комфортной городской среды: так, чтобы человек мог жить, работать, ужинать в ресторане и развлекаться в соседних зданиях — или даже в одном.

Пример смешанного редевелопмента в России — культурно-деловой комплекс «Большевик». Он расположен в помещениях старой кондитерской фабрики, построенной в XIX–XX веках. Промышленный объект в итоге стал единым пространством, которое включает апартаменты, бизнес-центр, зону отдыха и Музей русского импрессионизма.

Еще один пример, на этот раз зарубежный,— бывшая угольная электростанция «Баттерси» в Лондоне, построенная в 1935 году. В результате масштабной реновации здесь появился полноценный квартал для жизни и отдыха — с апартаментами, магазинами, офисами, барами, кинотеатром и даже парками. Это еще и event-площадка, где проходят фестивали стритфуда и мастер-классы. По большому счету жителям апартаментов нет нужды покидать территорию своего дома — в «Баттерси» есть все необходимое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Световая инсталляция "Run Beyond" Анджело Бонелло на электростанции Баттерси, 2022 год Фото: Leon Neal / Getty Images Электростанция Баттерси, 1936 год Фото: Fox Photos / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Световая инсталляция "Run Beyond" Анджело Бонелло на электростанции Баттерси, 2022 год Фото: Leon Neal / Getty Images Электростанция Баттерси, 1936 год Фото: Fox Photos / Getty Images

В последнее время внимание к старым постройкам объясняется не только тем, что переформатировать — дешевле и быстрее, чем построить с нуля. Это возможность вдохнуть жизнь в заброшенные здания и объекты, что не только дарит городу новые пространства, но и хранит его архитектурное наследие.