Депутаты ЗакСа утвердили выплаты для пар, проживших в браке 75 лет

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили в первом чтении изменения в Социальный кодекс, которые позволят супругам, находящимся в браке 50 и более лет, получать выплаты, если один из них зарегистрирован в Петербурге, а другой — в Ленобласти, сообщил корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Соавтор законопроекта, депутат Александр Ржаненков отметил, что таких пар не так много: 33 семьи, которые в браке 50, 60 и 70 лет, и две семьи, брак которых длится 75 лет. На юбилеи свадьбы супруги будут получать выплаты в размере тысячи рублей за каждый год, прожитый вместе. Половина выплаты будет финансироваться из бюджета Петербурга, другая половина — из бюджета Ленобласти.

Господин Ржаненков напомнил, что живущие в браке более 50 лет пары, оба супруга в которых зарегистрированы в одном регионе — Петербурге или Ленобласти — уже получают выплаты на юбилеи свадьбы.

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