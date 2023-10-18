Уфе передали 15 троллейбусов российско-белорусского производства

В Уфе появятся 15 новых троллейбусов марки «Горожанин», сообщает пресс-служба администрации города. Троллейбусы, собранные Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом в кооперации с Минским автозаводом, передали Уфе в рамках республиканской адресной инвестиционной программы. Они работают на маршруте №13 (микрорайон «Белореченский» — Бульвар Славы).

«Горожанин» — низкопольный троллейбус с системой увеличенного автономного хода до 30 км пассажировместимостью более 100 человек.

Майя Иванова

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