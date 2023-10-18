В красноярском правительстве произошли кадровые и структурные изменения

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков произвел кадровые и структурные изменения в составе правительства региона. Об этом сообщил официальный портал края.

Решением губернатора отправлены в отставку и. о. министра экологии и рационального природопользования Павел Борзых, и. о. министра тарифной политики Марина Пономаренко, и. о. министра экономики и регионального развития Анна Гарнец. Отмечается также, что вице-премьер Алексей Подкорытов уволился по собственной инициативе.

Заместителями председателя правительства края назначены Сергей Кузьмин и Леонид Шорохов. Министром экономики и регионального развития стала Татьяна Магдибур, сельского хозяйства —Илья Васильев. Министром тарифной политики назначен Александр Ананьев, который ранее возглавлял министерство промышленности, энергетики и ЖКХ. Министром транспорта —Дмитрий Зотин (ранее — замминистра). Свои посты сохранили министр цифрового развития Николай Распопин, социальной политики Ирина Пастухова, культуры Аркадий Зинов и спорта Денис Петровский.

«С учетом значимости для населения края экологических вопросов решено создать профильное министерство, которое будет заниматься исключительно экологической проблематикой. Его возглавил Владимир Часовитин»,— говорится также в сообщении. Полномочия в сфере природо- и недропользования переданы министерству лесного хозяйства (переименовано в министерство природных ресурсов и лесного комплекса края), полномочия в сфере торговли переданы министерству промышленности, а в сфере ЖКХ — минстрою.

Губернатор назначил своими заместителями Валерия Семенова и Павла Солодкова.

Кроме того, по данным портала, перестроена работа вице-премьеров красноярского правительства. Их полномочия будут распределены по проектному принципу.

Напомним, Михаил Котюков был назначен врио губернатора Красноярского края в апреле 2023 года. В сентябре он выиграл губернаторские выборы и, вступив в должность, отправил правительство региона в отставку.

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Валерий Лавский