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Банк отказался закрыть кредит нижегородке после гибели ее мужа в ходе СВО

Жительница Бора пытается через суд доказать незаконность требований банка о погашении кредита, взятого ее погибшим в зоне СВО мужем. Иск женщины поступил в Борский районный суд.

По данным суда, муж нижегородки взял кредит на покупку квартиры в 2018 году. С сентября по декабрь 2022 года супруг истца в составе ЧВК «Вагнер» принимал участие в специальной военной операции. В декабре 2022 года он погиб. Женщина неоднократно обращалась в банк с просьбой о прекращении кредитных обязательств.

Банк отказал ей, указав, что законодательство о возможном закрытии кредита в случае гибели заемщика не распространяется на лиц, принимавших участие в спецоперации в составе ЧВК, и членов их семей.

Исковое заявление женщины принято к производству. Первое заседание суда по этому делу назначено на 23 октября.

Андрей Репин

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