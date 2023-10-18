Жителя Пензенской области задержали за отправку посылки с ртутью

Сотрудники УФСБ по Пензенской области задержали подозреваемого в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ч. 1 ст. 234 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что 40-летний житель региона, «осознавая, что такое перемещение запрещено законом», передал в курьерскую доставку ртуть.

Мужчину задержали при оформлении посылки. Сотрудники ФСБ выяснят, не замешан ли фигурант в аналогичных преступлениях.

Дарья Васенина

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