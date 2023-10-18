Путин поручил ВКС начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем

Владимир Путин поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ начать постоянное патрулирование воздушного пространства в нейтральной зоне над Черным морем самолетами Миг-31. Об этом президент РФ сообщил по итогам визита в Китай, пишет «Ъ».

Глава государства отметил, что самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал». Он подчеркнул, что «они имеют дальность свыше 1000 км со скоростью девять махов».

Скорость ракет в 10 раз превышает скорость звука, а дальность — 2 тыс. км. Для нее был специально оборудован носитель МиГ-31К, который может разогнать «Кинжал» до нужных скоростей на необходимой высоте. За счет маневрирования на всех участках траектории ракета преодолевает системы противовоздушной и противоракетной обороны. Впервые «Кинжал» применили в марте 2022 года в ходе спецоперации.

Татьяна Ручкина

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