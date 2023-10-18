Проект «Алтайлеса» в Кузбассе получит землю без торгов

Проект компании «Алтайлес» по строительству производства МДФ-плит в Кемерове получил поддержку как масштабный инвестиционный проект, что дает право инвестору на земельный участок без торгов. Как сообщает пресс-служба администрации облправительства, для размещения деревообрабатывающего комбината будет предоставлен участок площадью 51 га.

В строительство предприятия годовой мощностью 250 тыс. кубометров МДФ-плиты инвестор планирует вложить более 3,5 млрд руб. с созданием 251 рабочего места. Строительство запланировано 2024-2026 годы. Соглашение о строительстве комбината по выпуску древесноволокнистых плит губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и гендиректор ООО «Лесная холдинговая компания «Алтайлес» Иван Ключников подписали на Петербургском экономическом форуме в июне 2022 года.

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Игорь Лавренков, Кемерово