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Площадь пожара на складе в левобережной части Ростова увеличилась

Огонь охватил 500 кв. м площади склада на ул. Луговой, 24 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области. Ранее стало известно, что на пожар охватил 400 кв. м склада с поликарбонатом.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области

«Пожарные предотвратили детонацию, не дав перекинуться огню на баллоны с сероводородом, находящиеся вблизи очага»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Увеличен состав группы, задействованной в тушении огня. Пожар ликвидируют 70 человек, 26 единиц техники.

Анастасия Назарова

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