Автобусный маршрут №22 продлят в Ижевске

В Ижевске продлят маршрут движения автобуса №22 до улицы Архитектурной. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ. Отмечается, что решение принято по многочисленным просьбам жителей микрорайона Новые Пазелы. В настоящее время вопрос прорабатывают с администрацией столицы Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

Ожидается, что изменится маршрут не позднее 1 декабря. К этому времени предстоит установить дорожные знаки и систему освещения. Разворотная площадка и остановочный комплекс уже оборудовали. Точную дату продления маршрута №22 сообщат позднее.