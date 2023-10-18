Сквер в Западном округе Краснодара назовут именем композитора Рахманинова

Зеленую зону в Западном внутригородском округе Краснодара назовут именем композитора Сергея Рахманинова. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал председатель комитета по вопросам местного самоуправления Зорик Садоян.

Территория расположена на пересечении улиц Морской и Дзержинского. На заседании Гордумы Краснодара было принято решение об установлении границ и переименовании указанной зеленой зоны. Событие приурочат к 3 ноября, дате концерта композитора в Екатеринодаре в 1913 году.

«Данный сквер благоустроен уже давно. Это хорошее решение — переименовать данную территорию ко дню выступления знаменитого композитора»,— отметил господин Садоян.

Также в ходе заседания городской думы было принято решение о присвоении нескольким улицам города, образовавшемся вследствие утверждения проекта планировки в Прикубанском округе, имен героев Великой Отечественной войны Ивана Бовкуна и Василия Дробязко. Улицы микрорайона Гидростроителей планируют назвать в честь мецената Лю Трахова и экс-депутата Законодательного собрания края Ивана Рыбалко.

Анастасия Донскова, Вячеслав Рыжков

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