«После реконструкции сценография стала более современной»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как изменилось пространство музея и какие появились новые экспонаты.

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Недавно после реконструкции открылся Музей времени и часов, довольно интересный проект AllTime и фонда «Часовое наследие». Давайте вопреки своим собственным традициям начну с минусов: пожалуй, единственный — это местоположение: Русаковская, 1.

По мне, так слишком далеко от центра, а в такое место хотелось бы привлекать прохожих и туристов. Но настоящих фанатов часов долгая дорога не остановит, что своей очень высокой посещаемостью показала проходившая до закрытия на реконструкцию выставка произведений Константина Чайкина, самого знаменитого российского часовщика и единственного с мировой славой из наших соотечественников.

Обновленный «Музей времени и часов» — это культурно-образовательный проект, включающий в себя ретроспективную экспозицию, посвященную появлению и развитию часового дела в России, временные выставки, пространство для проведения лекций, конференций, мастер-классов, дискуссий и круглых столов.

После реконструкции музея его площадь увеличилась вдвое, а сценография стала более современной. Кроме того, добавились новые интересные экспонаты не только от российских мастеров, но и от европейских.

Так, например, теперь тут выставлена крупная коллекция автоматонов индустриального дизайна второй половины XIX-начала XX века. Ради такого можно и до Русаковской по самым жутким пробкам доехать.