Губернатор Пензенской области заложил первый камень в фундамент нового птичника

Губернатор пензенской области Олег Мельниченко посетил площадку крупнейшего в России производителя индейки ГК «Дамате» в селе Большая Елань. Там начали строить птицеводческие блоки. В закладке первого камня принял участие глава региона, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В проекте — два блока, состоящие из 64 птичников подращивания и откорма индейки. Общий объем инвестиций — 6,9 млрд руб. Благодаря строительству новых птицеводческих корпусов, „Дамате“ обеспечит дополнительными рабочими местами 112 человек», — говорится в релизе.

Господин Мельниченко поблагодарил руководство компании за плодотворную работу и отметил, что «Дамате» — «это не только крупнейший работодатель региона, не только производство. Это люди, программы по благоустройству, по строительству жилья, польза Родине, области, району». Председатель совета директоров фирмы поблагодарил губернатора за высокую оценку и поддержку инвесторов региона.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.