В Рыбинске зажгли «Огонь Славы» после реконструкции

В Рыбинске 18 октября зажгли огонь на мемориале «Огонь Славы» после 4,5 месяцев реконструкции. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков//Телеграм-канал Фото: Дмитрий Рудаков//Телеграм-канал

«Ъ-Ярославль» сообщал, что капитальный ремонт мемориала планировали с 2021 года. До этого ремонт проводили в 2015 году, но из-за допущенных ошибок разрушалась облицовочная плитка. К капремонту приступили в июне этого года. В ходе работ был сделан новый фундамент из мостового бетона, заменено 70% облицовочных плит.

Сегодня мемориал снова открылся, в торжественной обстановке был зажжен Вечный огонь. «Пламя мемориала "Огонь Славы" вновь горит в память о тех, кто отдал свои жизни за Родину»,— написал Дмитрий Рудаков.

Ранее глава города сообщал, что после ремонта содержание и уборку объекта будут вести с применением щадящих материалов.

Алла Чижова