«Опасных атак Италии и после этого не стало меньше»

Сборная Англии досрочно обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2024. На стадионе «Уэмбли» англичане обыграли команду Италии (3:1). 17 октября завершился отборочный тур континентального первенства. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Отборочная группа «С» с самого начала привлекала к себе повышенное внимание. Еще бы, здесь сошлись финалисты Евро-2020 Англия и Италия. Первое противостояние в Неаполе действующие чемпионы континента проиграли (1:2), а перед вторым в команде, которую возглавил Лучано Спаллетти, грянул скандал.

Сразу два игрока сборной — Сандро Тонали и Николо Дзаньоло были пойманы на ставках и покинули расположение «Скуадра Адзурры». В день второго матча с англичанами пришла информация, что Тонали признал свою вину, а агент футболиста заявил, что игрок страдает лудоманией — так называют влечение к играм.

Похоже, футболист «Ньюкасл Юнайтед» пошел по проторенной дорожке. Ведь совсем недавно подобная история случилась с другим футболистом АПЛ Айваном Тоуни, который после признаний в лудомании получил серьезную поддержку, рассказал комментатор Тимур Журавель:

«Айван Тоуни признался, что он лудоман, его поддержала вся Англия, главный тренер "Брентфорда", и он сейчас отбывает дисквалификацию с такой поддержкой».

Тонали поддерживают болельщики, а сборная и без него показывает очень неплохой футбол даже на фоне футбольных звезд Англии. Что касается англичан, то они перед матчем с Италией были у букмекеров явными фаворитами. Еще бы, в сборной что ни позиция, то звезда.

Гарри Кейн, Маркус Рашфорд, Джуд Беллингем — список длинный. Вообще, на данный момент весь состав сборной Англии тянет на €1, 35 млрд. Для сравнения сборная Италии стоит чуть больше €600 млн. По крайней мере, такие цифры дает популярный портал Transfermarkt. Но, несмотря на это, первый гол в матче забила именно Италия.

После такого начала болельщики на стадионе «Уэмбли», которых собралось 85 тыс., начали посвистывать. Статус-кво восстановил Гарри Кейн с пенальти на 32-й минуте. Но опасных атак Италии и после этого не стало меньше. Англичане показывали совсем не ту игру, на которую способны, уверен футбольный эксперт Руслан Пименов:

«Англичане играют очень и очень примитивно и медленно. Нельзя так выступать дома, имея таких быстрых игроков».

Но не стоит забывать, что сборной Великобритании для того, чтобы обеспечить себе путевку на Евро-2024, достаточно было не проиграть. Возможно, потому они долго не включались на 100%. А когда включились, все встало на свои места.

Англичане победили (3:1), а если кто-то не доволен игрой, то главный тренер Гарет Саутгейт может молча показать на турнирную таблицу группы «С», где Англия — единоличный лидер. Кстати, на второе место в группе вышла сборная Украины, обыгравшая Мальту (3:1). Но у Италии, во-первых, есть игра в запасе, а, во-вторых, в последнем туре итальянцы встречаются как раз с украинцами, так что вторую путевку на Евро-2024 Италия с большой долей вероятности получит.

А вот в группе «Н» сюрприз своим болельщикам преподнесла сборная Казахстана, обыграв Финляндию (2:1). После этой победы Казахстан получил реальную возможность попасть на Евро-2024 впервые в истории. Все будет решаться в середине ноября.

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