Алтайский край может стать лидером по экспорту зерна в Китай

Одним из ведущих поставщиков зерна в Китай (КНР) может стать Алтайский край. В завершившийся сезон регион собрал рекордные для себя 294 тыс. тонн зерна, которые были импортированы в Китай, сообщила директор Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Мария Шостак.

«При долгосрочном партнерстве наших стран и с учетом аграрного потенциала Алтайского края регион может стать крупнейшим сибирским поставщиком зерна в Китай», - сообщила эксперт (цитата по ТАСС).

Также она добавила, что Алтайский край направляет в Китай более 25 зерновых позиций. По словам госпожи Шостак, в последние пять лет отмечается рост экспорта зерна и его субпродуктов из Алтайского края более чем в 5,5 раз. По итогам прошлого и текущего года экспорт зерна впервые превысил отметку в 2 млн тонн.

Одним из главных направлений в работе по-прежнему остается Казахстан. Последние два года экспорт в республику превышает 1 млн тонн. Также Алтайский край активно взаимодействует с Киргизией, Узбекистаном, Латвией, Монголией, Белоруссией и Азербайджаном.

По состоянию на 11 октября, в Алтайском крае убрано 77% площадей зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 3,6 млн тонн зерна. В прошлом году по итогу всей уборочной компании удалось собрать 5,4 млн тонн зерна.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что несмотря на засуху экспорт сельхозпродукции в регионе сохранится на уровне 2022 года. По словам господина Томенко, поставки зерна алтайского агропромышленного комплекса (АПК) продолжают демонстрировать положительную динамику. С января по август текущего года они на четверть увеличились по сравнению с 2022 годом.

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Александр Киселев