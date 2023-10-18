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В Кыштыме произошло ДТП с участием квадроцикла и поезда

На Южно-Уральской железной дороге квадроцикл выехал на рельсы и столкнулся с грузовым поездом. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Происшествие случилось 17 октября около 14:10 на участке между станциями Анбашкская и Пирит недалеко от Кыштыма. Водитель квадроцикла застрял на железнодорожных путях перед приближающимся поездом. Пока он пытался выбраться, пассажир успел слезть и отойти в сторону. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось слишком маленьким, избежать столкновения не удалось. Водитель успел спрыгнуть с квадроцикла и скатиться по насыпи. Состав протащил транспорт еще 200 м. По сведениям поисково-спасательной службы Челябинской области, водитель квадроцикла повредил ногу. Первую помощь ему оказал пассажир.

ДТП на движение поездов не повлияло.

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