Продажи НефАЗа в сентябре упали на 5%

НефАЗ в сентябре 2023 года реализовал 146 новых автобусов, что на 5,2% меньше, чем годом ранее. Исследование провели специалисты агентства «Автостат инфо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данному показателю НефАЗ занял третью строчку на рынке автобусов в стране. Возглавляет ПАЗ (252 автобуса). В тройку также вошел Yutong (147).

За девять месяцев продажи НефАЗа составили 1,3 тыс. новых автобусов, что на 13,3% больше, чем годом ранее. Здесь «дочка» КамАЗа заняла четвертую строчку.

"Ъ-Казань"