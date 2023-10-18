Продажи НефАЗа в сентябре упали на 5%
НефАЗ в сентябре 2023 года реализовал 146 новых автобусов, что на 5,2% меньше, чем годом ранее. Исследование провели специалисты агентства «Автостат инфо».
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По данному показателю НефАЗ занял третью строчку на рынке автобусов в стране. Возглавляет ПАЗ (252 автобуса). В тройку также вошел Yutong (147).
За девять месяцев продажи НефАЗа составили 1,3 тыс. новых автобусов, что на 13,3% больше, чем годом ранее. Здесь «дочка» КамАЗа заняла четвертую строчку.