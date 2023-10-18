После снегопада восстановлено электроснабжение 480 населенных пунктов

В Нижегородской области после массового отключения, причиной которого стали снегопад и сильный ветер, восстановлено электроснабжение 480 населенных пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным «Нижновэнерго» (филиал «Россети Центр и Приволжье»), в работу введено 4 тыс. трансформаторных пунктов и 230 линий электропередач различного класса напряжения.

Всего во время непогоды было повреждено 111 опор. Энергетики устранили свыше 390 обрывов проводов, убрали более 190 упавших деревьев.

Как писал «Ъ-Приволжье», антициклон накрыл Нижегородскую область 17 октября. Начавшийся ночью дождь днем сменился сильным снегопадом, из-за которого в Нижнем Новгороде упало около 200 деревьев. Были оборваны провода линий электропередач и контактной сети электротранспорта.

Андрей Репин