Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, чем художник объяснил обнародование видеозаписи, порочащей репутацию кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво.

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Может, помните Петра Павленского? Он и его адепты называли его «акционистом» и «ярким представителем современного художественного процесса». Он зашивал себе рот суровыми нитками, протестуя против осуждения группы Pussy Riot. Может, вы и их помните?

Потом он прибивал свои тестикулы к брусчатке Красной площади, протестуя против произвола полиции. Потом поджег двери в здании приемной ФСБ на Лубянке, был приговорен вместе с гражданской женой Шалыгиной к большому штрафу. Подруга с двумя детьми убежала через Белоруссию на Украину, а потом и Павленский тоже оказался во Франции — политическое убежище.

Поджог дверей Банка Франции — здесь уже конкретный срок, и ему, и подруге Оксане. Ему дали три года. За это время он нашел себе новую подругу жизни, которая по совместительству была недолго любовницей кандидата в мэры Парижа, некоего Гриво. Не знаю, что перевернулось в голове у известного акциониста, но он решил утопить бывшего друга своей нынешней подруги Александры де Таддео.

Идея была предельно благородной: создать веб-сайт проекта Pornopolitics, который, по словам художника-радикала, был призван разоблачить политиков, которые «навязывают обществу пуританство, одновременно презирая его». «Это вопрос принципа,— вещает Павленский,— это как если бы кто-то, кто выступает против насилия в отношении женщин, каждую ночь избивал бы свою жену. Бенжамен Гриво (это тот несостоявшийся мэр) начал свою кампанию с чудовищной лжи, отвратительного лицемерия. Он использовал свою семью, свою жену, своих детей, чтобы создать политический имидж и представить себя иконой для всех отцов и мужей Парижа».

Кстати, Павленскому дали шесть месяцев и штраф в €20 тыс. Интересно, заплатит? Или опять сбежит?