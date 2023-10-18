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Коммерсантъ FM
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«Не знаю, что перевернулось в голове у известного акциониста»

Дмитрий Буткевич — о приговоре Петру Павленскому во Франции

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, чем художник объяснил обнародование видеозаписи, порочащей репутацию кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво.

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Фото: Коммерсантъ / Алексей Абанин  /  купить фото

Фото: Benoit Tessier / Reuters

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Фото: Коммерсантъ / Алексей Абанин  /  купить фото

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Может, помните Петра Павленского? Он и его адепты называли его «акционистом» и «ярким представителем современного художественного процесса». Он зашивал себе рот суровыми нитками, протестуя против осуждения группы Pussy Riot. Может, вы и их помните?

Потом он прибивал свои тестикулы к брусчатке Красной площади, протестуя против произвола полиции. Потом поджег двери в здании приемной ФСБ на Лубянке, был приговорен вместе с гражданской женой Шалыгиной к большому штрафу. Подруга с двумя детьми убежала через Белоруссию на Украину, а потом и Павленский тоже оказался во Франции — политическое убежище.

Поджог дверей Банка Франции — здесь уже конкретный срок, и ему, и подруге Оксане. Ему дали три года. За это время он нашел себе новую подругу жизни, которая по совместительству была недолго любовницей кандидата в мэры Парижа, некоего Гриво. Не знаю, что перевернулось в голове у известного акциониста, но он решил утопить бывшего друга своей нынешней подруги Александры де Таддео.

Идея была предельно благородной: создать веб-сайт проекта Pornopolitics, который, по словам художника-радикала, был призван разоблачить политиков, которые «навязывают обществу пуританство, одновременно презирая его». «Это вопрос принципа,— вещает Павленский,— это как если бы кто-то, кто выступает против насилия в отношении женщин, каждую ночь избивал бы свою жену. Бенжамен Гриво (это тот несостоявшийся мэр) начал свою кампанию с чудовищной лжи, отвратительного лицемерия. Он использовал свою семью, свою жену, своих детей, чтобы создать политический имидж и представить себя иконой для всех отцов и мужей Парижа».

Кстати, Павленскому дали шесть месяцев и штраф в €20 тыс. Интересно, заплатит? Или опять сбежит?

Фотогалерея

Акции Петра Павленского

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Акция «Шов» &lt;br> «Зашивая себе рот на фоне Казанского собора, я хотел показать положение современного художника в России: запрет на гласность. Мне претит запуганность общества, массовая паранойя, проявления которой я вижу повсюду» &lt;br> 23 июля 2012 года Петр Павленский провел свою первую акцию в поддержку участниц группы Pussy Riot, судебный процесс над которыми проходил в то время в Москве. Павленский зашил себе рот и в течение полутора часов стоял у Казанского собора в Санкт-Петербурге с плакатом «Акция Pussy Riot была переигрыванием знаменитой акции Иисуса Христа (Мф. 21:12—13)»: «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: &quot;Написано, &quot;дом Мой домом молитвы наречется&quot;, а вы сделали его вертепом разбойников&quot;»

Акция «Шов»
«Зашивая себе рот на фоне Казанского собора, я хотел показать положение современного художника в России: запрет на гласность. Мне претит запуганность общества, массовая паранойя, проявления которой я вижу повсюду»
23 июля 2012 года Петр Павленский провел свою первую акцию в поддержку участниц группы Pussy Riot, судебный процесс над которыми проходил в то время в Москве. Павленский зашил себе рот и в течение полутора часов стоял у Казанского собора в Санкт-Петербурге с плакатом «Акция Pussy Riot была переигрыванием знаменитой акции Иисуса Христа (Мф. 21:12—13)»: «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: "Написано, "дом Мой домом молитвы наречется", а вы сделали его вертепом разбойников"»

Фото: Trend Photo Agency / Handout / Reuters

Сотрудники полиции вызвали к собору машину скорой помощи, которая забрала художника на обследование к психиатру. После того, как врач признал Павленского вменяемым, его отпустили

Сотрудники полиции вызвали к собору машину скорой помощи, которая забрала художника на обследование к психиатру. После того, как врач признал Павленского вменяемым, его отпустили

Фото: Trend Photo Agency / Handout / Reuters

Акция «Туша» &lt;br> «Человеческое тело голое, как туша, на нем ничего нет, вокруг него проволока, изобретенная для охраны домашнего скота. Эти законы, как проволока, удерживают людей в индивидуальных загонах: все преследования политических активистов, &quot;узников 6-го мая&quot;, государственные репрессии и есть метафора этого загона из колючей проволоки. Все это делается, чтобы превратить людей в надежно охраняемый безвольный скот, который может только потреблять, работать и размножаться» &lt;br> 3 мая 2013 года Петр Павленский устроил акцию протеста против «репрессивной политики властей РФ». Голый Павленский, завернутый в так называемый «кокон» из колючей проволоки, лежал у входа в Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Акция «Туша»
«Человеческое тело голое, как туша, на нем ничего нет, вокруг него проволока, изобретенная для охраны домашнего скота. Эти законы, как проволока, удерживают людей в индивидуальных загонах: все преследования политических активистов, "узников 6-го мая", государственные репрессии и есть метафора этого загона из колючей проволоки. Все это делается, чтобы превратить людей в надежно охраняемый безвольный скот, который может только потреблять, работать и размножаться»
3 мая 2013 года Петр Павленский устроил акцию протеста против «репрессивной политики властей РФ». Голый Павленский, завернутый в так называемый «кокон» из колючей проволоки, лежал у входа в Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Фото: Reuters

Сотрудники полиции освободили Петра Павленского из «кокона» при помощи садовых ножниц, после чего художника отправили в психиатрическую больницу, а затем отпустили

Сотрудники полиции освободили Петра Павленского из «кокона» при помощи садовых ножниц, после чего художника отправили в психиатрическую больницу, а затем отпустили

Фото: Artur Bainozarov / Reuters

Акция «Фиксация» &lt;br> 10 ноября 2013 года Петр Павленский прибил свою мошонку гвоздем к брусчатке на Красной площади в Москве. Очередную акцию, приуроченную ко Дню полиции, художник объяснил как «метафору апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества»

Акция «Фиксация»
10 ноября 2013 года Петр Павленский прибил свою мошонку гвоздем к брусчатке на Красной площади в Москве. Очередную акцию, приуроченную ко Дню полиции, художник объяснил как «метафору апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества»

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Павленский был задержан сотрудниками полиции, на художника завели дело о мелком хулиганстве, однако спустя сутки освободили в связи с неправильно составленным протоколом. 15 ноября 2013 года появилась информация, что на художника было снова открыто дело по статье УК о хулиганстве, в соответствии с которой ему могло грозить до пяти лет лишения свободы. Петр Павленский находился под подпиской о невыезде. Однако некорректность формулировки предъявленного ему обвинения противоречила Конституции РФ, нарушая право на защиту. Дальнейшие действия правоохранительных органов в отношении Петра Павленского не разглашались

Павленский был задержан сотрудниками полиции, на художника завели дело о мелком хулиганстве, однако спустя сутки освободили в связи с неправильно составленным протоколом. 15 ноября 2013 года появилась информация, что на художника было снова открыто дело по статье УК о хулиганстве, в соответствии с которой ему могло грозить до пяти лет лишения свободы. Петр Павленский находился под подпиской о невыезде. Однако некорректность формулировки предъявленного ему обвинения противоречила Конституции РФ, нарушая право на защиту. Дальнейшие действия правоохранительных органов в отношении Петра Павленского не разглашались

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Акция «Свобода» &lt;br> 23 февраля 2014 года Петр Павленский принял участие в групповой акции на Малом Конюшенном мосту в Санкт-Петербурге. Художник с группой активистов произвели реконструкцию событий киевского Майдана, выразив свою «безотносительную солидарность со стремлением украинского народа к свержению авторитарных режимов». Акция продлилась около 20 минут, после чего на место прибыли сотрудники полиции и доставили участников в отделение полиции. На задержанных был составлен протокол об административном правонарушении. В дальнейшем адвокат Петра Павленского Динар Идрисов заявлял о нарушениях при составлении протокола

Акция «Свобода»
23 февраля 2014 года Петр Павленский принял участие в групповой акции на Малом Конюшенном мосту в Санкт-Петербурге. Художник с группой активистов произвели реконструкцию событий киевского Майдана, выразив свою «безотносительную солидарность со стремлением украинского народа к свержению авторитарных режимов». Акция продлилась около 20 минут, после чего на место прибыли сотрудники полиции и доставили участников в отделение полиции. На задержанных был составлен протокол об административном правонарушении. В дальнейшем адвокат Петра Павленского Динар Идрисов заявлял о нарушениях при составлении протокола

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

25 февраля 2014 года Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оправдал Петра Павленского, прекратив производство по делу за отсутствием события и состава административного правонарушения в акции «Свобода». Но уже через месяц Следственный комитет возбудил дело по статье «Вандализм», проведя обыски в домах участников акции. 22 декабря 2014 года прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга отозвала свое апелляционное представление на решение Дзержинского районного суда об отказе направить Петра Павленского на стационарную психиатрическую экспертизу

25 февраля 2014 года Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оправдал Петра Павленского, прекратив производство по делу за отсутствием события и состава административного правонарушения в акции «Свобода». Но уже через месяц Следственный комитет возбудил дело по статье «Вандализм», проведя обыски в домах участников акции. 22 декабря 2014 года прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга отозвала свое апелляционное представление на решение Дзержинского районного суда об отказе направить Петра Павленского на стационарную психиатрическую экспертизу

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Акция «Отделение» &lt;br> «Нож отделяет мочку уха от тела. Бетонная стена психиатрии отделяет общество разумных от безумных больных. Возвращая использование психиатрии в политических целях — полицейский аппарат возвращает себе власть определять порог между разумом и безумием. Вооружаясь психиатрическими диагнозами, бюрократ в белом халате отрезает от общества те куски, которые мешают ему установить монолитный диктат единой для всех и обязательной для каждого нормы» &lt;br> 19 октября 2014 года Петр Павленский отрезал себе ножом правую мочку уха, сидя обнаженным на заборе института психиатрии им. Сербского в Москве. Как пояснил художник, «акция являлась протестом против использования психиатрии в политических целях»

Акция «Отделение»
«Нож отделяет мочку уха от тела. Бетонная стена психиатрии отделяет общество разумных от безумных больных. Возвращая использование психиатрии в политических целях — полицейский аппарат возвращает себе власть определять порог между разумом и безумием. Вооружаясь психиатрическими диагнозами, бюрократ в белом халате отрезает от общества те куски, которые мешают ему установить монолитный диктат единой для всех и обязательной для каждого нормы»
19 октября 2014 года Петр Павленский отрезал себе ножом правую мочку уха, сидя обнаженным на заборе института психиатрии им. Сербского в Москве. Как пояснил художник, «акция являлась протестом против использования психиатрии в политических целях»

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

После того, как полиция сняла Петра Павленского с крыши, он вновь был отправлен в Боткинскую больницу на обследование к психиатру. 20 октября 2014 года художник был признан вменяемым и не подлежащим психиатрической госпитализации

После того, как полиция сняла Петра Павленского с крыши, он вновь был отправлен в Боткинскую больницу на обследование к психиатру. 20 октября 2014 года художник был признан вменяемым и не подлежащим психиатрической госпитализации

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Акция «Угроза» &lt;br> «Горящая дверь Лубянки — это перчатка, которую бросает общество в лицо террористической угрозе. Федеральная служба безопасности действует методом непрерывного террора и удерживает власть над 146 млн человек. Страх превращает свободных людей в слипшуюся массу разрозненных тел. Угроза неизбежной расправы нависает над каждым, кто находится в пределах досягаемости для устройств наружного наблюдения, прослушивания разговоров и границ паспортного контроля. Военные суды ликвидируют любые проявления свободы воли» &lt;br> 9 ноября 2015 года в час ночи Петр Павленский поджег входную дверь здания органов госбезопасности на Лубянке. После этого художник с канистрой бензина в руках встал напротив горящей двери в ожидании своего задержания, которое произошло через 30 секунд

Акция «Угроза»
«Горящая дверь Лубянки — это перчатка, которую бросает общество в лицо террористической угрозе. Федеральная служба безопасности действует методом непрерывного террора и удерживает власть над 146 млн человек. Страх превращает свободных людей в слипшуюся массу разрозненных тел. Угроза неизбежной расправы нависает над каждым, кто находится в пределах досягаемости для устройств наружного наблюдения, прослушивания разговоров и границ паспортного контроля. Военные суды ликвидируют любые проявления свободы воли»
9 ноября 2015 года в час ночи Петр Павленский поджег входную дверь здания органов госбезопасности на Лубянке. После этого художник с канистрой бензина в руках встал напротив горящей двери в ожидании своего задержания, которое произошло через 30 секунд

Фото: Коммерсантъ / Нигина Бероева

9 ноября 2015 года в отношении Павленского было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ «Вандализм». 10 ноября 2015 года Таганский районный суд санкционировал арест Петра Павленского, 27 января 2016 года Павленский был переведен в столичный центр психиатрии Сербского на судебно-психиатрическое освидетельствование сроком до 21 дня. Позднее на суде художник просил переквалифицировать дело по статье «терроризм». 29 марта 2016 года следствие переквалифицировало дело на «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия или культурных ценностей». 8 июня суд оштрафовал художника на 480 тыс. руб. за повреждение двери ФСБ как объекта культурного наследия и отпустил на свободу

9 ноября 2015 года в отношении Павленского было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ «Вандализм». 10 ноября 2015 года Таганский районный суд санкционировал арест Петра Павленского, 27 января 2016 года Павленский был переведен в столичный центр психиатрии Сербского на судебно-психиатрическое освидетельствование сроком до 21 дня. Позднее на суде художник просил переквалифицировать дело по статье «терроризм». 29 марта 2016 года следствие переквалифицировало дело на «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия или культурных ценностей». 8 июня суд оштрафовал художника на 480 тыс. руб. за повреждение двери ФСБ как объекта культурного наследия и отпустил на свободу

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

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Акция «Шов»
«Зашивая себе рот на фоне Казанского собора, я хотел показать положение современного художника в России: запрет на гласность. Мне претит запуганность общества, массовая паранойя, проявления которой я вижу повсюду»
23 июля 2012 года Петр Павленский провел свою первую акцию в поддержку участниц группы Pussy Riot, судебный процесс над которыми проходил в то время в Москве. Павленский зашил себе рот и в течение полутора часов стоял у Казанского собора в Санкт-Петербурге с плакатом «Акция Pussy Riot была переигрыванием знаменитой акции Иисуса Христа (Мф. 21:12—13)»: «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: "Написано, "дом Мой домом молитвы наречется", а вы сделали его вертепом разбойников"»

Фото: Trend Photo Agency / Handout / Reuters

Сотрудники полиции вызвали к собору машину скорой помощи, которая забрала художника на обследование к психиатру. После того, как врач признал Павленского вменяемым, его отпустили

Фото: Trend Photo Agency / Handout / Reuters

Акция «Туша»
«Человеческое тело голое, как туша, на нем ничего нет, вокруг него проволока, изобретенная для охраны домашнего скота. Эти законы, как проволока, удерживают людей в индивидуальных загонах: все преследования политических активистов, "узников 6-го мая", государственные репрессии и есть метафора этого загона из колючей проволоки. Все это делается, чтобы превратить людей в надежно охраняемый безвольный скот, который может только потреблять, работать и размножаться»
3 мая 2013 года Петр Павленский устроил акцию протеста против «репрессивной политики властей РФ». Голый Павленский, завернутый в так называемый «кокон» из колючей проволоки, лежал у входа в Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Фото: Reuters

Сотрудники полиции освободили Петра Павленского из «кокона» при помощи садовых ножниц, после чего художника отправили в психиатрическую больницу, а затем отпустили

Фото: Artur Bainozarov / Reuters

Акция «Фиксация»
10 ноября 2013 года Петр Павленский прибил свою мошонку гвоздем к брусчатке на Красной площади в Москве. Очередную акцию, приуроченную ко Дню полиции, художник объяснил как «метафору апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества»

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Павленский был задержан сотрудниками полиции, на художника завели дело о мелком хулиганстве, однако спустя сутки освободили в связи с неправильно составленным протоколом. 15 ноября 2013 года появилась информация, что на художника было снова открыто дело по статье УК о хулиганстве, в соответствии с которой ему могло грозить до пяти лет лишения свободы. Петр Павленский находился под подпиской о невыезде. Однако некорректность формулировки предъявленного ему обвинения противоречила Конституции РФ, нарушая право на защиту. Дальнейшие действия правоохранительных органов в отношении Петра Павленского не разглашались

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Акция «Свобода»
23 февраля 2014 года Петр Павленский принял участие в групповой акции на Малом Конюшенном мосту в Санкт-Петербурге. Художник с группой активистов произвели реконструкцию событий киевского Майдана, выразив свою «безотносительную солидарность со стремлением украинского народа к свержению авторитарных режимов». Акция продлилась около 20 минут, после чего на место прибыли сотрудники полиции и доставили участников в отделение полиции. На задержанных был составлен протокол об административном правонарушении. В дальнейшем адвокат Петра Павленского Динар Идрисов заявлял о нарушениях при составлении протокола

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

25 февраля 2014 года Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оправдал Петра Павленского, прекратив производство по делу за отсутствием события и состава административного правонарушения в акции «Свобода». Но уже через месяц Следственный комитет возбудил дело по статье «Вандализм», проведя обыски в домах участников акции. 22 декабря 2014 года прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга отозвала свое апелляционное представление на решение Дзержинского районного суда об отказе направить Петра Павленского на стационарную психиатрическую экспертизу

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Акция «Отделение»
«Нож отделяет мочку уха от тела. Бетонная стена психиатрии отделяет общество разумных от безумных больных. Возвращая использование психиатрии в политических целях — полицейский аппарат возвращает себе власть определять порог между разумом и безумием. Вооружаясь психиатрическими диагнозами, бюрократ в белом халате отрезает от общества те куски, которые мешают ему установить монолитный диктат единой для всех и обязательной для каждого нормы»
19 октября 2014 года Петр Павленский отрезал себе ножом правую мочку уха, сидя обнаженным на заборе института психиатрии им. Сербского в Москве. Как пояснил художник, «акция являлась протестом против использования психиатрии в политических целях»

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

После того, как полиция сняла Петра Павленского с крыши, он вновь был отправлен в Боткинскую больницу на обследование к психиатру. 20 октября 2014 года художник был признан вменяемым и не подлежащим психиатрической госпитализации

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Акция «Угроза»
«Горящая дверь Лубянки — это перчатка, которую бросает общество в лицо террористической угрозе. Федеральная служба безопасности действует методом непрерывного террора и удерживает власть над 146 млн человек. Страх превращает свободных людей в слипшуюся массу разрозненных тел. Угроза неизбежной расправы нависает над каждым, кто находится в пределах досягаемости для устройств наружного наблюдения, прослушивания разговоров и границ паспортного контроля. Военные суды ликвидируют любые проявления свободы воли»
9 ноября 2015 года в час ночи Петр Павленский поджег входную дверь здания органов госбезопасности на Лубянке. После этого художник с канистрой бензина в руках встал напротив горящей двери в ожидании своего задержания, которое произошло через 30 секунд

Фото: Коммерсантъ / Нигина Бероева

9 ноября 2015 года в отношении Павленского было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ «Вандализм». 10 ноября 2015 года Таганский районный суд санкционировал арест Петра Павленского, 27 января 2016 года Павленский был переведен в столичный центр психиатрии Сербского на судебно-психиатрическое освидетельствование сроком до 21 дня. Позднее на суде художник просил переквалифицировать дело по статье «терроризм». 29 марта 2016 года следствие переквалифицировало дело на «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия или культурных ценностей». 8 июня суд оштрафовал художника на 480 тыс. руб. за повреждение двери ФСБ как объекта культурного наследия и отпустил на свободу

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

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