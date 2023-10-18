Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие опции и элементы внутренней отделки стоит отметить в кроссовере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Geely Фото: Пресс-служба Geely

Сегодня, когда спрос на путешествия на автомобиле вырос многократно, мы совсем иначе стали относиться к вопросам комфорта. Geely Monjaro, на котором мне посчастливилось проехать больше 3 тыс. км, дает возможность говорить о нем не просто как об удобном автомобиле, но как о кроссовере, на котором можно путешествовать в условиях роскоши, не побоюсь этого слова.

Во-первых, внутри просто приятно находиться. Весь интерьер затянут кожей и замшей. Элементы декора, будь то хромированные вставки или рифленая огранка шайбы для выбора режима движения на центральном тоннеле, — это не желание произвести впечатление, что мы нередко встречаем в интерьерах китайских автомобилей. Все выглядит достаточно сдержанно и благородно.

Во-вторых, простор и по-настоящему домашняя теплота. Чувство объема добавляет огромная стеклянная крыша с большой сдвижной секцией. Колесная база легко могла бы позволить разместить в салоне третий ряд сидений, но такой опции нет даже на внутреннем китайском рынке. Пассажиров пять, и у каждого места более чем достаточно. На задних креслах при желании можно вообще сидеть, закинув нога на ногу. Кстати, функцию подогрева здесь имеют не только передние сиденья, но и второй ряд. У пассажиров на заднем ряду, к слову, своя зона климат-контроля.

В-третьих, продуманность интерьера. Кроме 562-литрового багажника с аккуратно оформленной дополнительной емкостью в «подполье», в салоне вы без труда найдете место и для стаканов с кофе, и для смартфонов, и для всех ваших вещей. И, в-четвертых, потрясающий акустический комфорт. Мало того, автомобиль не собирает колесами дорожную «мелочь» и дарит вам премиальное ощущение не поездки, а полета (в салоне не слышны ни двигатель, ни ветер в колесных арках). То есть ничто не мешает в поездке разговаривать в полголоса или внимать очень приличной музыкальной системе с десятью динамиками.

Вероятно, все это похоже на требования, которые мы обычно предъявляем к идеальному дому, обустроенному в европейских традициях. Именно таким удобным и уютным домом способен стать в путешествии Geely Monjaro.