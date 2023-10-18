В Волгограде жителям пострадавшего от взрыва газа дома помогут с квартирами

В Волгограде расселят дом, пострадавший этой весной от взрыва бытового газа, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Предоставить жителям дома на Титова компенсации для покупки новых квартир губернатор Андрей Бочаров и глава городской администрации Владимир Марченко решили после осмотра здания. Глава региона заявил, что дом не подлежит восстановлению, и области выделят средства на решение задачи с размещением жителей.

Разрушение конструкции, считает господин Бочаров, произошло «по вине конкретных лиц», но власти понимают, «что таких средств (на расселение и компенсации — „Ъ“) у них нет».

Дарья Васенина

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