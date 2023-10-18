На заводе Шпагина открылась экспозиция о пермских участниках СВО

В Перми на заводе им. Шпагина начала работу экспозиция «Мы защищаем свой родной дом». Выставка рассказывает о вкладе Пермского края в развитие обороноспособности страны, и в частности — о военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает краевой минпромторг.

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Новая экспозиция занимает 250 кв. м и состоит из трех блоков. Первый рассказывает о причинах спецоперации по материалам Ассоциации исторических и военно-исторических музеев, в том числе о событиях на Майдане, о Русской весне и трагедии Мариуполя. Второй блок выставки посвящен сотрудничеству Пермского края с городом Северодонецком Луганской Народной Республики. Ранее Прикамье и Северодонецк заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого сейчас в городе восстанавливаются разрушенные жилые дома, дороги, коммунальные сети, школы, больницы, а населению оказывается гуманитарная помощь. Третья часть выставки «Мы защищаем свой родной дом» рассказывает о пермских героях СВО — бойцах добровольческих батальонов «Парма», «Ветлан», «Молот», «Кама» и «Уральский медведь», профессиональных военных, контрактниках и мобилизованных из Прикамья. Посетители смогут узнать и о волонтерах, которые помогают обеспечивать пермяков на фронте всем необходимым, проводят социальную адаптацию и реабилитацию участников специальной военной операции на территории края.

Новая экспозиция подготовлена по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, являясь продолжением экспозиции «Оружие Победы».