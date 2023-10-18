Самарский Дом молодежи продают за 170,2 млн рублей

Здание Дома молодежи в Самаре выставлено на продажу. Сообщение размещено на сайте объявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Продавец рассчитывает выручить за сделку более 170,2 млн руб. Площадь продаваемых помещений в здании составляет свыше пяти тыс. кв. м. Они используются под торговые цели.

Дом молодежи находится на первой линии ул. Аэродромная в районе остановки общественного транспорта «Сквер Санфировой». На прилегающей к нему территории имеется парковка.

Ранее в Самаре ТЦ Hoff был выставлен на продажу за 494 млн руб. Кроме того, торговый центр на Московском шоссе было решено реализовать за 225 млн руб.

Георгий Портнов