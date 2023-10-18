Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самарский Дом молодежи продают за 170,2 млн рублей

Здание Дома молодежи в Самаре выставлено на продажу. Сообщение размещено на сайте объявлений.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Продавец рассчитывает выручить за сделку более 170,2 млн руб. Площадь продаваемых помещений в здании составляет свыше пяти тыс. кв. м. Они используются под торговые цели.

Дом молодежи находится на первой линии ул. Аэродромная в районе остановки общественного транспорта «Сквер Санфировой». На прилегающей к нему территории имеется парковка.

Ранее в Самаре ТЦ Hoff был выставлен на продажу за 494 млн руб. Кроме того, торговый центр на Московском шоссе было решено реализовать за 225 млн руб.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...