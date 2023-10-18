Из-за штормового ветра в Казани нарушилась работа общественного транспорта

В Казани из-за штормового ветра нарушилась деятельность городских автобусов. Об этом сообщает комитет по транспорту города.

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В частности, из-за ветра на остановке «Улица Батыршина» дерево рухнуло на рейсовый автобус №47. Пассажиров в салоне не было, а экипаж не пострадал. Транспорт доставили в гараж, где его начали ремонтировать. Вместо него на замену вышел резервный автобус.

Еще одно дерево упало на дорогу и перегородило движение рейсовому автобусу №88, ехавшему в направлении Кульсеитово. В итоге транспорт не доехал до конечной остановки 662 м. Упавшее дерево было убрано городскими службами, а следующий рейс уже довез пассажиров до конечной.

"Ъ-Казань"