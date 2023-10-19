Вопрос дефицита кадров правительство Нижегородской области решает двумя путями: экстенсивно — за счет трансформации учебного процесса и привлечения новых кадров в экономику, и интенсивно — с помощью инструментов повышения производительности труда. О том, насколько универсальны и эффективны бережливые технологии, как промышленникам может помочь аутстаффинг и как регион поддерживает сотрудников ОПК, «Ъ-Приволжье» рассказал и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Дефицит кадров в целом по стране бьет рекорды, безработица на историческом минимуме. Как оцениваете ситуацию в регионе?

— Действительно, ситуация на рынке труда в Нижегородской области аналогична ситуации, складывающейся в целом по России. Есть тенденция к снижению уровня регистрируемой безработицы: за прошедший год он снизился с 0,9% до 0,6% в среднем по России и с 0,5% до 0,3% по региону.

В 2022 году ситуация на рынке труда определялась прежде всего необходимостью сглаживания последствий от введения санкций. Принимались меры по импортозамещению, поиску альтернативных поставщиков комплектующих и материалов, проработки новых логистических цепочек поставок, предоставления целевого финансирования и оказания дополнительной финансовой поддержки, в частности субсидирования. В результате ситуация осталась стабильной и управляемой, но объемы производства растут, а значит, растет и потребность работодателей в кадрах — отсюда нехватка специалистов.

В нашем промышленном регионе дефицит кадров ощущается особенно остро. Если в целом по стране количество заявленных работодателями вакансий превышает численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, в 3,8 раза, то в Нижегородской области число соискателей в 14 раз меньше, чем количество вакантных рабочих мест. На сегодняшний день работодателями заявлено более 70 тыс. вакансий.

Наибольший дефицит в квалифицированных рабочих кадрах испытывают предприятия обрабатывающих производств — у них 17 тыс. вакансий, или 23% от общего объема, предприятия в сфере торговли — 11,7%, транспортировки и хранения — 8,2%.

Существуют несколько инструментов для решения вопроса. Прежде всего это использование бережливых технологий. Практика показала, что они позволяют существенно повысить производительность труда. То есть для решения определенного объема задач при отлаженных процессах физически требуется меньше людей.

Второй инструмент — это закрепление на территории области выпускников учебных заведений. В рамках проекта «Профессионалитет» создается новая гибкая модель системы подготовки квалифицированных кадров, отвечающая современным потребностям отраслей экономики. В том числе на базе «Нижполиграфа» создается технопарк СПО, который станет центром практической поддержки профобразования и регио­нальной площадкой апробации новых технологий подготовки кадров в прямом взаимодействии с предприятиями реального сектора экономики.

Также ведется работа по привлечению в экономику кадров из дружественных стран. Речь идет как о странах ближнего зарубежья, так и о странах азиатского региона.

— Насколько путь повышения производительности труда при решении кадрового вопроса универсален? Какие предприятия могут участвовать в соответствующем нацпроекте?

— Основной критерий — это выручка более 400 млн руб. в год. Поэтому в нацпроекте «Производительность труда» могут и участвуют и малые, и средние, и крупные предприятия. Бережливые технологии позволяют выявить и устранить потери в рабочих процессах, оптимизировать работу, увеличить производительность и исключить издержки без дополнительных затрат.

При этом инструменты нацпроекта могут использоваться в любых отраслях. Наш опыт это подтверждает. В «Производительности труда» сегодня участвуют 240 региональных компаний. Это производственные предприятия, транспортные, логистические и торговые компании, аптечные сети и организации сферы услуг. Везде наши эксперты (регио­нального и федерального центров компетенций) получают значительные результаты. К примеру, выработка у изготовителя садовой техники ООО «Корона» выросла почти на 40%, молокозавода АО «Шахунское молоко» — на 20%, типографии «Рост» — на 10%.

— Традиционно в последние годы уровень молодежной безработицы выше общего. Какова ситуация в Нижегородской области? Что предпринимается?

— Уровень молодежной безработицы в Нижегородской области, по данным за второй квартал 2023 года, составляет примерно 8%, что выше среднероссийского показателя на 1,6%. В Нижегородской области много студентов. Они готовы работать, но в то же время могут еще позволить себе жить с родителями и обходиться временными подработками.

Правительство региона заинтересовано как можно раньше вовлечь ребят в трудовую деятельность, дать практические умения в выбранной профессии, помочь самоопределиться с дальнейшей карьерой и в то же время предоставить предприятиям молодые кадры, которые сегодня у нас в дефиците.

Сейчас предприятия охотнее, чем раньше, приглашают молодежь — не только студентов и выпускников, но и подростков, желающих трудиться в свободное от учебы время. Ежегодно на организацию временных рабочих мест муниципалитеты выделяют порядка 35 млн руб., а из регионального бюджета выделяется 10 млн руб. на дополнительные выплаты для несовершеннолетних. За это лето в регионе участие во временных работах приняли свыше 7 тыс. подростков. Кроме временной занятости есть банк постоянных рабочих мест для несовершеннолетних. Сейчас в нем 2,3 тыс. рабочих мест. Для студентов и выпускников доступны стажировки, а также специальные вакансии, на которые работодатель готов принять молодого сотрудника без опыта работы. Таких мест сейчас в базе 3,5 тыс.

— В этом году на федеральном уровне обещают представить национальный рейтинг образовательных организаций, прежде всего с точки зрения трудоустройства их выпускников. Как вы оцениваете результаты в этой части и потенциал нижегородских вузов?

— В Нижегородской области 11 государственных вузов и 18 филиалов организаций высшего образования, в них учатся свыше 96 тыс. человек. Только в 2023 году вузы выпустили около 21 тыс. специалистов.

Учитывая эти объемы, сложно однозначно ответить на вопрос об удовлетворенности работодателей системой образования в целом. Есть ведущие вузы, вы их все знаете, они на слуху. Традиционно они дают хорошее образование, для работодателей диплом такого вуза — своеобразная марка качества.

К примеру, в регионе очень сильное техническое образование. По этим направлениям вузы создают базовые кафедры на производствах. Система базовых кафедр за последние годы успешно развивается, они работают на крупнейших предприятиях региона. Естественно, если студент обучался на такой кафедре, то он намного лучше подготовлен к реальной работе, уже на старших курсах знаком с производственной системой, оборудованием. По сути, он готов к полноценной работе. Благодаря такому взаимодействию увеличивается процент трудоустройства выпускников. По техническим направлениям и специальностям для предприятий ОПК он превышает 98%. По другим направлениям может быть ниже, но не на много. В целом ситуации, когда выпускник нормально учился, реально хочет устроиться по профессии, но не может этого сделать, единичны.

— В сентябре меры поддержки рынка труда обсуждались на федеральном уровне, при подготовке к заседанию президиума Госсовета. Заинтересовало ли вас что-то новое, о чем говорилось в ходе этой дискуссии?

— Один из действенных инструментов, уже используемый предприятиями нашего региона, — механизм аутстаффинга персонала. Он позволяет в короткие сроки обеспечить производство работниками и при необходимости привлечь персонал из другого региона под конкретный проект. Аутстаффинг основан на договорных отношениях между предприятием-заказчиком и компанией-аутстаффером. Заказчик, конечно, несет определенные затраты, поэтому от предприятий есть запрос на господдержку при использовании этого инструмента.

Ну и опять же вернусь к теме технопарка СПО в «Нижполиграфе». Это тоже федеральный инструмент для поддержания рынка труда. В технопарке будет создан комплекс из 52 лабораторий, которые станут площадкой для сбора, обобщения и масштабирования успешного опыта в системе среднего профобразования (СПО). Технопарк будет в том числе активно взаимодействовать с образовательными кластерами, а также вести учет отраслевой инфраструктуры СПО на территории Приволжского федерального округа.

— Одна из инициатив, прозвучавших на Госсовете, — вовлечение на рынок труда инвалидов и пенсионеров. Что в этой части делается в Нижегородской области?

— Для нас это непрерывная работа. Тем более сейчас, в условиях кадрового дефицита, заинтересованность в таких сотрудниках проявляют и сами предприятия: они формируют специальные программы лояльности, готовы обучать.

К примеру, на предприятиях есть квоты на трудоустройство людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день они выбраны более чем на 70%, но есть еще свыше 2 тыс. вакансий. Кроме того, на базе Нижегородского центра занятости населения создан проектный офис по трудоустройству людей с инвалидностью. Он работает с учетом индивидуальных возможностей соискателей.

Работа с пенсионерами нацелена либо на сохранение их занятости, либо на смену вида занятия при необходимости. У нижегородцев старше 50 лет есть возможность пройти профессиональное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» более чем по 470 направлениям — от библиотекаря и секретаря до нутрициолога и оператора станков с ЧПУ. Есть курсы для людей, даже не имеющих высшего или среднего профессио­нального образования. С начала года такое обучение начали 845 человек, 590 уже его завершили. Наибольшим спросом пользуются программы в сферах бухгалтерского учета, образования, социального обслуживания. Кстати, в проекте принимают участие нижегородцы даже старше 70 лет. Самому пожилому участнику 74 года. Он прошел переподготовку на психолога-консультанта и открыл собственное дело.

— Наиболее остро для Нижегородской области стоит вопрос с дефицитом специа­листов для оборонно-промышленного комплекса, и в этой части регион принимает особые меры. Как оцениваете их эффективность?

— Потребность в кадрах у нижегородских предприятий ОПК составляет 7,5 тыс. человек. Надо понимать, что это среднее значение, так как процесс «живой»: все время какие-то вакансии появляются, какие-то закрываются. С начала года, к примеру, служба занятости подобрала свыше 15 тыс. кандидатов для предприятий ОПК.

Пока удается удерживать дефицит на таком уровне, но есть и запросы предприятий на перспективу. Поэтому активно подключаем колледжи и вузы, которые оперативно пересматривают учебные планы и предоставляют студентам возможность совмещать учебу и работу, организуем производственные практики, стажировки и постоянное трудоустройство.

Важной региональной мерой поддержки отрасли является возмещение части процентной ставки по ипотечным кредитам сотрудникам ОПК. Этот механизм реализуется с 2022 года. На сегодняшний день им воспользовались более 50 специалистов.

Учитывая, что кадровые службы предприятий ОПК сейчас испытывают колоссальную нагрузку, Областное кадровое агентство (ОКА) при поддержке правительства области разработало специальную образовательную программу — «Школа работодателя», которая дает практические инструменты для повышения качества работы организации в сфере управления персоналом.

— Отдельная тема — дефицит кадров в малых городах и селах. Что может привлечь специалистов в провинцию?

— Это сложная задача. Большие города слишком привлекательны своей инфраструктурой, в них всегда есть работа, выше зарплаты. К примеру, в Нижнем Новгороде открыто 38 тыс. вакансий, а по муниципалитетам области — 36 тыс. Отток населения в крупные города — процесс, который идет очень давно во всем мире.

Замедлить темпы оттока, а где-то и сделать территорию привлекательной для переезда можно, если есть три составляющие: рабочие места с нормальной зарплатой, инфраструктура (дороги, школы, больницы) и досуг. Насколько это возможно, регион работает над каждой из них в рамках программы комплексного развития сельских территорий, нацпроектов «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги», проекта «Вам решать».

Кроме того, действует ряд дополнительных выплат для привлекаемых специалистов. Так, служба занятости готова компенсировать сотрудникам, приезжающим в регион с других территорий, часть арендной платы за жилье на срок до трех месяцев — это порядка 50 тыс. руб.

Действуют отраслевые программы привлечения кадров. К примеру, в регионе действует закон, позволяющий осуществлять дополнительные выплаты тем, кто связывает свою жизнь с работой на сельхозпредприятиях. Выплаты предусматриваются и на время обучения (стипендия 3 тыс. руб. для СПО или 4 тыс. руб. для тех, кто получает высшее образование), и на время работы на селе. Доплаты на время работы составляют от 4 до 8 тыс. руб. ежемесячно, в зависимости от уровня образования и профессии. Также предусмотрено разовое денежное пособие, так называемые подъемные, в размере 400 и 500 тыс. руб. в зависимости от образования. Кроме того, специалист может получить выплату до 1 млн руб. на улучшение жилищных условий. Также есть программа по привлечению врачей — с начала года ею воспользовались около 50 человек. При заключении трудового договора сроком на пять лет и переезде из города в сельскую местность предусмотрена единовременная компенсационная выплата — от 1 млн до 1,5 млн руб. для врачей и от 500 тыс. до 750 тыс. руб. для фельдшеров.

Есть программа для педагогов. Специалистам оказывается поддержка в форме социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения — 1 млн руб. С 2019-го по 2022 год участниками подпрограммы стали 235 человек. В основном они устроились в Кстовском и Лысковском округах, в Семенове и на Бору.

Подготовила Татьяна Салахетдинова