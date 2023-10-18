Виктор Томенко сформировал правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о формировании правительства региона. Численность членов правительства края на установлена в количестве 21 человек.

«Правительство Алтайского края считается сформированным со дня, определенного в указе губернатора края, но не ранее назначения на должности двух третей от общей численности членов правительства», - говорится в сообщении правительства.

На 18 октября назначены семь министров и шесть заместителей председателя правительства Алтайского края.

Формирование правительства Алтайского края проходит после вступления господина Томенко в должность губернатора, который одержал победу на выборах в сентябре 2023 года. Он набрал 76,16% голосов.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев, Оксана Павлова