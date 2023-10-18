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Председателем совета директоров СМЗ по аудиту стала руководитель управления Росимущества в Прикамье

Совет директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» избрал председателем по аудиту руководителя Теруправления Росимущества в Пермском крае Елену Миронову. Заседание, на котором было принято это решение, состоялось 16 октября. В совет директоров предприятия госпожа Миронова была избрана в начале этого года. Росимущество получило контроль над советом после того, как в его ведение поступило более 89% акций ОАО. Новый состав этого управленческого органа был избран в январе этого года. В него вошли директор СМЗ Руслан Димухамедов, заместители директора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Владислав Демидов и Иван Марков, начальник управления имущественных отношений и приватизации крупных предприятий Росимущества Илья Карпов и его заместитель Михаил Сорокин.

Соликамский магниевый завод занимается производством магния, соединений редкоземельных элементов, ниобия, тантала, губчатого титана. Чистая прибыль предприятия по итогам 2022 года составила 3,51 млрд руб.

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